03 Ağustos 2022, Çarşamba
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İstanbul’da 8 çocuk dehşet saçtı! TikTok uğruna bir çocuğu hastanelik ettiler
İstanbul’da 8 çocuk Tiktok videosu uğruna dehşeti yaşattı. Video çekmek için sokakta oyun oynayan 14 yaşındaki Mehmet Y.'yi kırdıkları şişeyle kolundan yaralayarak hızla uzaklaştılar. Mehmet Y. hastaneye kaldırılırken ailesi şikayetçi oldu. Çocukların kaçma anları ise güvenlik kamerasına böyle yansıdı.