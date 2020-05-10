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İstanbul'da 65 yaş üstü vatandaşlar haftalar sonra sokağa çıktı |Video
Türkiye yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşlarına sokağa çıkma kısıtlaması getirmişti. Salgının ilk aşamasının başarıyla tamamlanmasının ardından kısıtlama bu hafta itibariyle gevşetildi. 65 yaş üzeri insanlar 11-15 saatleri arasında 4 saatliğine izin çıktı. A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer İstanbul Fatih'te 65 üzeri vatandaşların duygularına ortak oldu.