25 Haziran 2021, Cuma
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İstanbul’da 6 TL için yaşlı kadını öldüren kuryeye müebbet hapis cezası
Bakırköy ilçesinde 9 Nisan 2020 tarihinde tek başına yaşayan 77 yaşındaki Meral Ahmetoğlu'nu 6 liralık fiş için öldüren moto kurye Recep Yaz için verilen ceza belli oldu. Kurye Recep Yaz, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, 'Yağma' suçundan ise 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.