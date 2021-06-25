İstanbul’da 6 TL için yaşlı kadını öldüren kuryeye müebbet hapis cezası

Bakırköy ilçesinde 9 Nisan 2020 tarihinde tek başına yaşayan 77 yaşındaki Meral Ahmetoğlu'nu 6 liralık fiş için öldüren moto kurye Recep Yaz için verilen ceza belli oldu. Kurye Recep Yaz, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, 'Yağma' suçundan ise 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.