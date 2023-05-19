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İstanbul'da 6 milyon liralık hırsızlık kamerada

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Giriş: 19.05.2023 11:09
İstanbul Üsküdar’da girdikleri bir iş yeri kasasında bulunan 250 bin dolar ile 1 milyon lira değerinde ziynet eşyasını çaldığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin olaydan sonra bir minibüse binerek kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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