İstanbul'da 6. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu.

İstanbul Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma günü 13.00 sularında 6. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk, park halindeki otomobil ön camını kırarak koltuğunun üzerine düştü. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çocuğun dedesi Faik Karagöz, "6. kattan düşüp önce cama çarpıyor sonra koltuğun üzerine düşüyor. Burnu bile kanamadan kurtuluyor. Allah'ın büyük bir hikmeti" dedi.