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İstanbul’da 6 katlı binada patlama: 2 can kaybı! Vali Gül’den açıklamalar

A Haber
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Giriş: 28.09.2023 16:57
Son dakika haberleri… İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde bulunan Şirinevler Mahallesi’nde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti. Konu hakkında açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, “Patlama ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı. Hayatını kaybeden 2 kişi var.” dedi.
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