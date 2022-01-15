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İstanbul'da 52 güneş saati bulunuyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.01.2022 15:14
Güneş saatlerinin geçmişi Mısır ve Çin'e kadar gittiği biliniyor. Müslümanlar için hem namaz vakitleri hem de sahur ve iftar vakitlerini anlama açısından önemli olan güneş saatlerinden 52 tanesini İstanbul’da bulunuyor.
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