15 Ocak 2022, Cumartesi
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İstanbul'da 52 güneş saati bulunuyor
Güneş saatlerinin geçmişi Mısır ve Çin'e kadar gittiği biliniyor. Müslümanlar için hem namaz vakitleri hem de sahur ve iftar vakitlerini anlama açısından önemli olan güneş saatlerinden 52 tanesini İstanbul’da bulunuyor.