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İstanbul'da 500 metre arayla iki saldırı

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.12.2023 09:46
İstanbul'da yaklaşık 500 metre arayla 2 silahlı saldırı düzenlendi. Peş peşe yaşanan saldırılarda 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Şimdi 2 saldırının birbiriyle bağlantısı araştırılıyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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