İstanbul’da 50 yıllık binanın tabanı çöktü! Genç kız alt kata düştü

İstanbul Fatih'te bir binanın 4'üncü katındaki dairenin banyosu büyük bir gürültüyle çöktü. O sırada banyoda bulunan Eda Maden alt kata düştü. Çökmenin yaşandığı bina ile birlikte bitişiğindeki 2 bina da tahliye edildi. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural olay yerinden detayları aktardı.

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