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İstanbul’da 50 yıllık binanın tabanı çöktü! Genç kız alt kata düştü

İstanbul’da 50 yıllık binanın tabanı çöktü! Genç kız alt kata düştü

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.08.2024 09:39
İstanbul Fatih'te bir binanın 4'üncü katındaki dairenin banyosu büyük bir gürültüyle çöktü. O sırada banyoda bulunan Eda Maden alt kata düştü. Çökmenin yaşandığı bina ile birlikte bitişiğindeki 2 bina da tahliye edildi. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural olay yerinden detayları aktardı.
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