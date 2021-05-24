24 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul’da 5 gündür oturduğu duvardan kalkma Afrikalı kadın endişesi

İstanbul’da 5 gündür oturduğu duvardan kalkma Afrikalı kadın endişesi

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.05.2021 14:32
Güncelleme:24.05.2021 14:38
Beyoğlu'nda ilginç bir olay yaşanıyor. Afrikalı bir kadın 5 gündür aynı duvarda oturuyor. Yüzünde cerrahi maske bulunan kadın üzerini ve yüzünü ise berber önlüğüyle örtüyor. Kimse ile konuşmayan sadece tuvalet ihtiyacını gidermek için yakındaki parka gidip gelen kadının durumundan endişe eden çevre sakinleri, ilgililerin duruma müdahale etmesini istedi.
Endişe büyüyor! 5 gündür böyle oturuyor
Endişe büyüyor! 5 gündür böyle oturuyor
Pandemide gelin arabasının arkasına yazdı!
Pandemide gelin arabasının arkasına yazdı!
'Charlie parmağımı ısırdı' ile ünlenmişlerdi! Son halleri şaşırttı
'Charlie parmağımı ısırdı' ile ünlenmişlerdi! Son halleri şaşırttı
Yürek parçalayan sözler: Annem gitmesin
Yürek parçalayan sözler: Annem gitmesin
5 bin yıllık geçmişi var! Ormanın içinde saklı doğa harikası
5 bin yıllık geçmişi var! Ormanın içinde saklı doğa harikası
Nevzat Aydın'dan şok savunma: ‘Biz o kadar zengin değiliz’
Nevzat Aydın'dan şok savunma: ‘Biz o kadar zengin değiliz’
60 yıl sonra büyük heyecan
60 yıl sonra büyük heyecan
Ayaklarından tavana asıp işkence ettiler!
Ayaklarından tavana asıp işkence ettiler!
Suudi Arabistan'dan Hac İbadeti genelgesi
Suudi Arabistan'dan "Hac İbadeti" genelgesi
Üsküdar'da alevlere teslim olmuştu! İşte Vaniköy Camii’nin son hali
Üsküdar'da alevlere teslim olmuştu! İşte Vaniköy Camii’nin son hali
Türkiye'nin nadir projelerinden! Bölge için büyük öneme sahip
Türkiye'nin nadir projelerinden! Bölge için büyük öneme sahip
Milyonlarcası burada ürüyor! Ekinler için büyük tehlike
Milyonlarcası burada ürüyor! Ekinler için büyük tehlike
Daha Fazla Video Göster