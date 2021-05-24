İstanbul’da 5 gündür oturduğu duvardan kalkma Afrikalı kadın endişesi

Beyoğlu'nda ilginç bir olay yaşanıyor. Afrikalı bir kadın 5 gündür aynı duvarda oturuyor. Yüzünde cerrahi maske bulunan kadın üzerini ve yüzünü ise berber önlüğüyle örtüyor. Kimse ile konuşmayan sadece tuvalet ihtiyacını gidermek için yakındaki parka gidip gelen kadının durumundan endişe eden çevre sakinleri, ilgililerin duruma müdahale etmesini istedi.