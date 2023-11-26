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İstanbul’da 40 milyon TL’lik soygun kamerada: Genç kadının özel şoförü çıktı

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Giriş: 26.11.2023 12:01
İstanbul Kağıthane'de İran uyruklu bir iş kadınına ait eve giren 4 hırsız, evdeki kasayı alarak gözden kayboldu. Kasanın içinde bulunan yaklaşık 40 milyonluk ziynet eşya ve parayı alan şüpheliler, soygundan bir kaç gün sonra kasayı boş bir araziye attı. Polis ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden biri, genç kadının özel şoförü çıktı.
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