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İstanbul’da 4 gündür kayıp adamın cesedi bulundu

İHA
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Giriş: 04.01.2022 14:56
İstanbul’un Sarıyer ilçesinde 4 gündür kayıp aranan adamın metruk bir binanın bahçesinde cansız bedeni bulundu. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından ceset adli tıp morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay gece sularında Emirgan Mahallesi Emirgan Mektebi Sokak'ta yaşandı.

58 yaşındaki Mustafa Özkan annesi ile beraber oturduğu evden 4 gün önce hurda toplamak için çıktı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Özkan'ın annesi, oğlunun eve geri gelmemesi üzerine emniyet güçlerine başvurarak kayıp ilanı verdi.

METRUK BİNANIN BAHÇESİNDE CESET BULUNDU

Sabah saatlerinde Emirgan'da görevli temizlik işçileri bir metruk binanın bahçesinde ceset olduğunu fark etti.

CESEDİN KAYIP ADAMA AİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Olay yerine polis ekiplerin sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin Mustafa Özkan'a ait olduğu belirlendi.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK ÖLDÜ İDDİASI

Hurdacılıkla geçinen Özkan'ın metruk binanın bahçesinde bulunan kabloları almak isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği iddia edildi.
Ekiplerin olay yerinde yaptığı çalışmalar ve incelemeler sonrasında Özkan'ın cansız bedeni adli tıp morguna götürüldü.

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