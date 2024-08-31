İstanbul’da 31 katlı binada yangın! Mahsur kalanlar var

Esenyurt’ta bulunan 31 katlı sitenin girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sitenin tamamını yoğun duman kaplayan yangına çevre ilçelerden de itfaiye ekibi sevk edildi. Sitede mahsur kalan 1'i çocuk olmak üzere toplamda 4 kişi kurtarıldı. İtfaiye ekipleri kurtarılan çocuğu kucağında hastane yetiştirdi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

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