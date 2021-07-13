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İstanbul'da 30 adrese eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı

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Giriş: 13.07.2021 09:49
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, il genelinde daha önce belirlenen adreslerde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.  Detayları A Haber Muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı
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