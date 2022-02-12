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İstanbul’da 3 kişinin cansız bedeni bulundu! A Haber olay yerinde

A Haber
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Giriş: 12.02.2022 11:23
İstanbul Kağıthane'de kendilerinden 2 gündür haber alınamayan 3 kişi bir iş yerinde ölü bulundu. Olay yerinde bulunan A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu son gelişmeleri aktardı.

İslim Çobanoğlu'nun canlı yayında aktardıkları:

"Olay 5 katlı bir iş yerinin 1. katında meydana geldi. 3 kişiden biri 55 yaşlarında evsiz ve kimsesi olmayan bir kişi. Diğer 2 kişi ise 30 yaşlarında gençlerdi. Cansız bedenlerine bir ofiste rastlandı.

Ofis kapısında duman isleri göz çarpıyor. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor ancak iddialara göre piknik tüpünden kaynaklı bir zehirlenmenin olduğu söyleniyor.

Ofiste küçük bir pencere olduğu kapısının kilitli olduğu ifade ediliyor ve zaman zaman buraya kalmaya geldikleri belirtildi. Olay dayının iş yerine gelmesi ve cansız bedenleri bulmasıyla ortaya çıktı."

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