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İstanbul’da 3. Kattan düşen kediyi havada yakaladı! O anlar kamerada

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Giriş: 21.11.2022 10:08
İstanbul’da sokakta çay içen esnaf, binanın 3'üncü kat penceresinden düşen kediyi havada yakaladı. Yaşadıklarını anlatan Özgür Anlı, "O anki bir refleksle aşağı düşünce tuttum. Kurtardığım için mutlu oldum, bir an düşündüm tutamasaydım vicdan azabı yaşardım." dedi.
3. Kattan düşen kediyi havada yakaladı!
3. Kattan düşen kediyi havada yakaladı!
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