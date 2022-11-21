İstanbul’da 3. Kattan düşen kediyi havada yakaladı! O anlar kamerada

İstanbul’da sokakta çay içen esnaf, binanın 3'üncü kat penceresinden düşen kediyi havada yakaladı. Yaşadıklarını anlatan Özgür Anlı, "O anki bir refleksle aşağı düşünce tuttum. Kurtardığım için mutlu oldum, bir an düşündüm tutamasaydım vicdan azabı yaşardım." dedi.