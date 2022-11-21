21 Kasım 2022, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul’da 3. Kattan düşen kediyi havada yakaladı! O anlar kamerada
İstanbul’da sokakta çay içen esnaf, binanın 3'üncü kat penceresinden düşen kediyi havada yakaladı. Yaşadıklarını anlatan Özgür Anlı, "O anki bir refleksle aşağı düşünce tuttum. Kurtardığım için mutlu oldum, bir an düşündüm tutamasaydım vicdan azabı yaşardım." dedi.