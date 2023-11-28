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İstanbul’da 3 katlı iş yerinin çatı katında yangın çıktı

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Giriş: 28.11.2023 08:54
Son dakika haberleri... İstanbul Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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