26 Mart 2022, Cumartesi
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İstanbul'da 25 yunus kıyıya vurdu | Son 10 gün içinde İstanbul'da 25 yunus kıyıya vurdu
Karadeniz'de toplu yunus ölümleri yaşanıyor. Son 10 gün içinde İstanbul’da 25 yunus kıyıya vurdu. Peki, bu ölümlerin sebebi ne? Konunun detaylarını A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.