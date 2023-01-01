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İstanbul'da 2023'ün ilk günü! Megakentte yeni yıl kutlamaları geç saatlere kadar sürdü

A Haber
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Giriş: 01.01.2023 10:06
Geç saatlere kadar süren yeni yıl kutlamaları sonrası megakent İstanbul'da son durum ne? Detayları canlı yayında A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.
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