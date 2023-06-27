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İstanbul'da 20 milyonluk soygun! Sürükleye sürükleye götürdüler! Tam 200 kilo...

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Giriş: 27.06.2023 16:07
İstanbul Tuzla'da bir iş adamına ait eve giren 5 soyguncu, içerisinde para ve ziynet eşyaları bulunan kasayı çaldı. Eşyaların ve paranın toplam değerinin 20 milyon TL olduğu öğrenilirken, soygun anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
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