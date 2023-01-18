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İstanbul’da 2 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşatmışlardı! Kreş canilerinin soruşturması tamamlandı

İHA
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Giriş: 18.01.2023 13:49
İstanbul Zeytinburnu’nda özel bir kreşte 2 yaşındaki çocuğun darbedildiği görüntüler tüyleri diken diken etmişti. Olayın ardından küçük çocuğa şiddet uyguladıkları iddiasıyla iki kadın görevli hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Şüpheliler hakkında "Kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi.
Kreş canilerinin soruşturması tamamlandı!
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