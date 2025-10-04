04 Ekim 2025, Cumartesi
İstanbul’da 150 engelliye akülü sandalye desteği
Polis Memuru Mustafa Şahin, hayırseverlerin desteğiyle İstanbul Başakşehir’de 150 engelli bireye akülü sandalye dağıttı. 2 ila 15 yıldır bekleyen vatandaşlar sandalyelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Şahin, bu tür projeleri ülke genelinde sürdürmeye devam edeceklerini belirtti. Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla son buldu. Şu ana kadar toplam 30 bin sandalye dağıtıldı.