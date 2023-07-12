İstanbul’da 15 Temmuz fotoğraf sergisi

İstanbul Bahçelievlerde 15 Temmuz hain darbe girişiminin yedinci yıldönümü dolayısıyla sergi açıldı. FETÖ'cüler tarafından ezilen araçla birlikte o gece yaşananların fotoğrafları sergileniyor. Ayrıntılar A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.

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