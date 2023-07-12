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İstanbul’da 15 Temmuz fotoğraf sergisi

A Haber
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Giriş: 12.07.2023 11:48
İstanbul Bahçelievlerde 15 Temmuz hain darbe girişiminin yedinci yıldönümü dolayısıyla sergi açıldı. FETÖ'cüler tarafından ezilen araçla birlikte o gece yaşananların fotoğrafları sergileniyor. Ayrıntılar A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
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