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İstanbul'da 12 ton etil alkol ele geçirildi! Piyasaya süreceklerdi

İHA
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Giriş: 18.12.2022 17:18
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda 12 ton etil alkol ele geçirildi. Suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınarak ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.
12 ton etil alkol ele geçirildi
12 ton etil alkol ele geçirildi
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