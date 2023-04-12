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İstanbul'a yeni uydu kentler hangi ilçelere kurulacak?

A Haber
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Giriş: 12.04.2023 13:38
İstanbul'da bir buçuk milyon riskli konutun yenilenmesi için çalışmalar başladı. Kentin her iki yakasında kurulacak uydu kentler hakkında ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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Yeni uydu kentler hangi ilçelere kurulacak?
Yeni uydu kentler hangi ilçelere kurulacak?
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