İstanbul'a yeni uydu kentler hangi ilçelere kurulacak?

İstanbul'da bir buçuk milyon riskli konutun yenilenmesi için çalışmalar başladı. Kentin her iki yakasında kurulacak uydu kentler hakkında ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

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