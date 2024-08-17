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İstanbul'a turist rekoru

İstanbul'a turist rekoru

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.08.2024 12:06
İstanbul her zaman tarihi ve coğrafi güzelliğiyle turistlerin ilgi odağı olmuştur. Ancak bu yıl İstanbul'a 6 ayda gelen turist sayısında bir rekor kırıldı. Öyle ki geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 8 milyon 500 bini aştı. Biz de bu ilginin sebebini turistlere sorduk.
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