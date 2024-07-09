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İstanbul’a tatil için gelen kız kayboldu! Down sendromlu kız bulunup ailesine teslim edildi

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 09.07.2024 18:47
İstanbul'a ailesi ile birlikte tatile gelen down sendromlu 10 yaşındaki kız çocuğu, kayboldu. Bir otobüs şoförünün dikkati sayesinde bulunan küçük kız, ailesine teslim edildi.
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