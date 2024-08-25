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İstanbul'a sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den üst üste yeni uyarılar! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

İstanbul'a sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den üst üste yeni uyarılar! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.08.2024 10:49
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporunda başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı görüldü. Sağanak yağış için gün verilirken detaylı hava durumu haritalara yansıdı. İşte İstanbul Ankara ve İzmir hava durumu...
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