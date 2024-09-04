İstanbul'a sağanak yağış geliyor: Meteoroloji gün verdi

Türkiye'de sonbahar yavaş yavaş etkisini göstermeye başlarken başta İstanbul olmak üzere bazı illere yönelik sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji'nin verilerine göre İstanbul'da pazar günü yağış beklenirken 5 günlük tahminler de açıklandı. İşte detaylar...