İstanbul’a özel deprem yasası

17 Ağustos depreminin yıl dönümü. Türkiye yüzyılında geleceğin şehirleri nasıl olacak? Kentsel Tasarımcı Talha Kös A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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