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İstanbul'a özel deprem yasası

A Haber
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Giriş: 17.08.2023 16:01
17 Ağustos depreminin yıl dönümü. Türkiye yüzyılında geleceğin şehirleri nasıl olacak? Kentsel Tasarımcı Talha Kös A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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