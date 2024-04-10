İstanbul’a nefes aldıran tatil! Uzun tatilde İstanbul turistlere kaldı

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler cuma gününden itibaren yollara çıktı. Megakentte özellikle trafikte gözle görülür bir azalma olurken sakin İstanbul’un tadını ise turistler çıkarıyor. Peki, turistlerin uğrak noktaları nereler? Ayrıntılar A Haber ekranlarında…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN