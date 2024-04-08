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İstanbul’a nefes aldıran tatil! Trafik yoğunluğu yüzde 30’lara kadar düştü

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.04.2024 18:58
9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla megakent İstanbul’da sakinlik gözleniyor. Şehirdeki trafik durumunu A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.
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