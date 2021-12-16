16 Aralık 2021, Perşembe
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İstanbul’a mevsimin ilk karı düştü! Deniz ulaşımına fırtına engeli | Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı. Beklenen kar yağışı birçok kentte etkili oldu. Şehirler beyaz örtüyle kaplandı. İDO ve BUDO'da sefer iptalleri var. Ayrıca meteorolojinin uyarısı sonarsında İstanbul'a beklenen kar geldi. Birçok il için de yoğun kar uyarısı var. Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.