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İstanbul'a kuvvetli sağanak ve lodos geliyor! 1 ile turuncu 8 ile sarı kodlu uyarı

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Giriş: 19.01.2024 09:19
Meteoroloji̇ Genel Müdürlüğü'nün (MGM), 7 günlük tahmin raporuna göre hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren tüm yurtta 6 ila 10 derece düşecek. MGM tarafından bugün Marmara ve Ege'de 1 il için turuncu, 8 il için sarı kodlu fırtına uyarısı yapıldı.
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