İstanbul'a kuvvetli sağanak ve lodos geliyor! 1 ile turuncu 8 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji̇ Genel Müdürlüğü'nün (MGM), 7 günlük tahmin raporuna göre hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren tüm yurtta 6 ila 10 derece düşecek. MGM tarafından bugün Marmara ve Ege'de 1 il için turuncu, 8 il için sarı kodlu fırtına uyarısı yapıldı.