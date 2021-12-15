İstanbul’a kar yağacak mı? Kar, kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Sıcaklık altı derece azalıyor. Yurdun büyük bir kısmı kar, kuvvetli yağış ve fırtına altında. Marmara'ya da kar geliyor. İstanbul'a ne zaman kar yağacağı da merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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