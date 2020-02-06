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06.02.2020

İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İşte yanıtı |Video

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için perşembe gecesinden itibaren kar yağışının beklendiğini duyurmuştu. Peki İstanbul'da son durum ne? İstanbul'a kar yağacak mı? Meteorolojiden İstanbul ile ilgili yapılan son dakika uyarılarında kar yağışı bekleniyor mu? İstanbul'da en güncel hava durumu tahmini? İstanbul'da 07 Şubat 2020 Cuma günü hava nasıl olacak? tüm İstanbulluların yanıt beklediği bu sorulara A Haber muhabiri Erdal Kuruçay canlı yayında yanıt verdi. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için perşembe gecesinden itibaren kar yağışının beklendiğini duyurmuştu. Peki İstanbul'da son durum ne? İstanbul'a kar yağacak mı? Meteorolojiden İstanbul ile ilgili yapılan son dakika uyarılarında kar yağışı bekleniyor mu? İstanbul'da en güncel hava durumu tahmini? İstanbul'da 07 Şubat 2020 Cuma günü hava nasıl olacak? tüm İstanbulluların yanıt beklediği bu sorulara A Haber muhabiri Erdal Kuruçay canlı yayında yanıt verdi. İşte detaylar...

İSTANBUL İÇİN EN GÜNCEL HAVA DURUMU SONUÇLARI - İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

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