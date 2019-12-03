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03.12.2019

İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Doğu bölgelerimizde dondurucu soğuklarla beraber kar etkisini gösterdi. Kar yağışı ne kadar etkili olacak? Hangi bölgelerde kar bekleniyor? Öte yandan “İstanbul'a kar yağacak mı?” sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve Google üzerinden sıklıkla aranıyor? Peki, İstanbul'da kar beklentisi var mı? Kar İstanbul'a ne zaman yağacak? A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu bu soruların cevabını Meteoroloji Genel Müdürlüğündeki yetkililerden aldı. İşte kar haberinin ayrıntıları…

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