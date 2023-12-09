09 Aralık 2023, Cumartesi
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İstanbul’a kar yağacak mı? İlçelerde durum nedir? A Haber ekipleri sahada
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Sıcaklıklar düştü Batı’da yağmur, Doğu’da ise yoğun kar bekleniyor. İstanbul'da hava soğudu, yağmur ve fırtına etkili oluyor. İstanbul’daki son durumu sahada bulunan A Haber ekipleri anlattı.