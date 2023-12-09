09 Aralık 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul’a kar yağacak mı? İlçelerde durum nedir?  A Haber ekipleri sahada

İstanbul’a kar yağacak mı? İlçelerde durum nedir?  A Haber ekipleri sahada

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.12.2023 14:35
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Sıcaklıklar düştü Batı’da yağmur, Doğu’da ise yoğun kar bekleniyor. İstanbul'da hava soğudu, yağmur ve fırtına etkili oluyor. İstanbul’daki son durumu sahada bulunan A Haber ekipleri anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’a kar yağacak mı?
İstanbul’a kar yağacak mı?
Doğu Anadolu’da kar etkili
Doğu Anadolu'da kar etkili
Denize düşen otomobilde 2 kişi öldü
Denize düşen otomobilde 2 kişi öldü
Çocuklarda ekran bağımlılığı
Çocuklarda ekran bağımlılığı
30 dakikada kapıda dönemi bitiyor
30 dakikada kapıda dönemi bitiyor
Başıboş köpek tehdidi büyüyor!
Başıboş köpek tehdidi büyüyor!
Belediye otobüsünde bıçaklama anı kamerada
Belediye otobüsünde bıçaklama anı kamerada
Türkiye gülüyor! Yok böyle kavga
Türkiye gülüyor! Yok böyle kavga
Erzan ile Moji görüşmesi dava dosyasında
Erzan ile Moji görüşmesi dava dosyasında
Kar nedeniyle kapatılan yol açıldı!
Kar nedeniyle kapatılan yol açıldı!
Ulaşımda bakım yok arıza çok!
Ulaşımda bakım yok arıza çok!
Yeni dönem! Zaman karşı yarışa son
Yeni dönem! Zaman karşı yarışa son
Daha Fazla Video Göster