İstanbul’a kar yağacak mı? İlçelerde durum nedir?  A Haber ekipleri sahada

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Sıcaklıklar düştü Batı’da yağmur, Doğu’da ise yoğun kar bekleniyor. İstanbul'da hava soğudu, yağmur ve fırtına etkili oluyor. İstanbul’daki son durumu sahada bulunan A Haber ekipleri anlattı.

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