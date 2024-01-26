İstanbul'a kar yağacak mı? Hava nasıl olacak?

Cuma gününden itibaren soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Doğu ve Güneydoğu'ya kar uyarısı geldi. Havanın durumuna dair son gelişmeleri A Haber muhabiri Merve Pekmez’in konuğu olan hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik anlattı.

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