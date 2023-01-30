30 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'a kar yağacak mı?

İstanbul'a kar yağacak mı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.01.2023 10:47
İstanbul'da soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte ne zaman kar yağacağı da merak konusu oldu. Meteoroloji müdürlüğünden de kar uyarıları geldi. Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Metruk binada korkunç olay!
Metruk binada korkunç olay!
İstanbul’a kar yağacak mı?
İstanbul'a kar yağacak mı?
6 yaşındaki çocuğa istismar davası!
6 yaşındaki çocuğa istismar davası!
Minibüs asker eğlencesine daldı: Ölü ve yaralılar var
Minibüs asker eğlencesine daldı: Ölü ve yaralılar var
Google’da en çok bu sorular aratıldı
Google’da en çok bu sorular aratıldı
İstanbul’da sabah trafiği!
İstanbul'da sabah trafiği!
Düğün konvoyu ambulansa yol vermedi
Düğün konvoyu ambulansa yol vermedi
Diyarbakır’da feci kaza kamerada! 1 ağır yaralı
Diyarbakır'da feci kaza kamerada! 1 ağır yaralı
Kavgayı, mahalle sakinleri ’vur vur’ diyerek izledi
Kavgayı, mahalle sakinleri 'vur vur' diyerek izledi
Fenerbahçe’nin yeni transferi İstanbul’da!
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
Kapgan! İlk kez ateş etti
Kapgan! İlk kez ateş etti
Adana’da garip olay kamerada!
Adana'da garip olay kamerada!
Daha Fazla Video Göster