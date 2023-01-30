İstanbul’a kar yağacak mı?

İstanbul'da soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte ne zaman kar yağacağı da merak konusu oldu. Meteoroloji müdürlüğünden de kar uyarıları geldi. Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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