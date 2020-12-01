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İstanbul'a kar yağacak mı?

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Giriş: 01.12.2020 12:29
Güncelleme:01.12.2020 12:38
Kar Balkanlar’dan yurda giriş yaptı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da kar yağışı etkili oldu. İstanbul'un yanı başında kar yağışı etkili olurken, vatandaşlar İstanbul’a kar yağacak mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevinç Sırdaş A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Peki önümüzdeki günlerde İstanbul'da kar yağışı görülebilir mi? İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevinç Sırdaş A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Sırdaş'ın açıklamalarından derlenenler:

Açıkçası İstanbul'da kar yağışı beklemiyoruz. Fakat yine soğuklarla birlikte dikkatli olmamız gerekiyor. Havanın soğumasıyla birlikte gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki farklardan dolayı yollarda buzlanmaya dikkat. Yarından sonra kar yağışı ve yağmur yurdu terk edecek. Gelecek haftaya kadar gözükmeyecek. Kar yağışı bu aylarda aslında bizim su kaynakları besleyici olması nedeniyle beklediğimiz yağış.

Su kaynaklarımızdaki azalmayı dile getirmiştik. Kış aylarında yağış almamız gerekiyor. Aralık ayında bir miktar Ocak ayında bir miktar Şubat ayında daha yüksek yağış bekliyorum.

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