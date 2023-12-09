İstanbul'a kar uyarısı ❄️ Harita paylaşıldı! Önce soğuklar geldi şimdi sıra karda

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası etkisi giderek kendisini göstermeye başladı. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olurken, vatandaşlar soğuklar sonrası "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Meteoroloji uzmanı ise güzel haberi yaptığı paylaşımla verdi.