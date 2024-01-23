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İstanbul’a kar neden yağmıyor? Megakent ısı adası oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.01.2024 14:05
İstanbul'da hava öylesine soğuk ki adeta kar soğuğu. Ama soğuğu gelse de karın kendisinin pek gelmeye niyeti yok. Özellikle geçirdiğimiz iki kış, o eski kartpostallık görüntülere hasret bıraktı. Anadolu’yu etkisi altına alan kar megakent İstanbul'a neden gelmiyor? işte sebebi...
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