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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul, İzmir, Ankara, Adana hava durumu

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.11.2022 10:14
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu paylaştı. Yapılan uyarıya göre, soğuk havalar yurtta şiddetini arttırırken, İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi yerler ocak ayında yoğun bir kar yağışı etkisi altında olacak. 10 Aralık tarihinden itibaren kış ayının etkilerininin hissedilmeye başlanacağını belirten uzmanlar soğuk ve sert bir kış yaşanacağını belirtti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu paylaşırken, sıcaklıkların düşeceği yönünde uyarılarda bulundu.
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