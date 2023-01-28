28 Ocak 2023, Cumartesi
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İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Yurt genelinde soğuk hava etkisini göstermeye başlarken, bazı illerde de kar yağışı görülmeye başlandı. Ankara'ya yılın ilk karı düşerken, 5 günlük hava durumu raporunda yağışların devam edeceği kaydedildi. Ankara kar yağışı sonrası en çok merak edilenler arasında İstanbul yer aldı. İstanbul'a kar yağışının gelip gelmeyeceği merak edilirken, konu hakkında uzmanlardan peş peşe açıklamalar gelmeye başladı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak?