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İstanbul'a kar ne zaman gelecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.01.2024 08:50
İzlanda'dan gelmesi beklenen soğuk hava dalgası sıcaklığı 10 derece kadar düşürecek. Peki İstanbul'a kar ne zaman gelecek? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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