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İstanbul’a kar geri dönüyor

İstanbul'a kar geri dönüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.02.2025 09:11
İstanbul'da geçen hafta etkili olan kar yağışı yerini kuvvetli sağanak yağışa bıraktı. Yeni haftada ise yurt genelinde kar yağışının tekrar etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haritalı hava durumu raporunda, yeni soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi tahmin edilirken, İstanbul ve birçok ilde kar yağışının etkili olacağı belirtildi.
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İstanbul’a kar geri dönüyor
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