❄️İstanbul'a kar geliyor! Saat verildi... | Atkı ve bereleri dolaptan çıkarma zamanı🧣

Yeni yıla girmemize rağmen İstanbul'a henüz kar yağmazken uzmanlardan uyarılar peş peşe geldi. Trakya'dan giriş yapacak olan kutup soğukları yurdu etkisi altına alacak. Kurak geçen 2023'ün ardından 2024'ün ilk haftalarında İstanbul dahil yurt genelinde kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların da 10 ila 12 derece birden düşeceği belirtildi. İstanbul özelinde vatandaşların hasret kaldığı kar yağışı için saat verilirken, megakent başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi.