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İstanbul’a KAR geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı... VORTEX bekleniyor mu? Uzman isim A Haber'de yanıtladı

A Haber
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Giriş: 03.02.2023 09:48
Meteoroloji tarih vererek uyardı. İstanbul'a hafta sonu kar geliyor. Hafta sonu son yılların en şiddetli kışı mı yaşanacak? İstanbul Kartal semalarındaki Mammatus bulutları neyin habercisi? Son durumu A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı. Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, "Pazar gününden itibaren etkisini artıracak. Önümüzdeki hafta da devam edecek. Şiddetli buzlanma görülebilir. Pazar sabah saatlerinden itibaren yağmaya başlayacak öğleden sonra etkisini artırmaya devam edecek."  ifadelerini kullandı.
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