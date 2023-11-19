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İstanbul'a ilk kar düştü!

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Giriş: 19.11.2023 08:22
Güncelleme:19.11.2023 08:23
Tarihin en yüksek sıcaklıklarını geride bırakan Türkiye soğuk hava dalgası ile karşı karşıya. Balkanlardan giriş yapan soğuk hava dalgası yurt genelinde etkili olurken, İstanbul'un yüksek kesimlerinde sabahın ilk saatlerinde kar yağışı görüldü.
İstanbul’a ilk kar düştü!
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