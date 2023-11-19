19 Kasım 2023, Pazar
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İstanbul'a ilk kar düştü!
Tarihin en yüksek sıcaklıklarını geride bırakan Türkiye soğuk hava dalgası ile karşı karşıya. Balkanlardan giriş yapan soğuk hava dalgası yurt genelinde etkili olurken, İstanbul'un yüksek kesimlerinde sabahın ilk saatlerinde kar yağışı görüldü.